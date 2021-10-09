أحمد مكي يستعد لتصوير "الكبير أوي 6"

المصدر: القاهرة - متابعات

يستعد الفنان أحمد مكي لتصوير أحداث الجزء السادس من مسلسله الكوميدي الشهير "الكبير أوي"، نهاية الشهر الجاري، وتقوم حالياً الشركة المنتجة للمسلسل ببناء الديكور الرئيسي للعمل.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" يعود مكي خلال الموسم التليفزيوني الرمضاني المقبل من خلال "الكبير أوي 6"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

ويشارك فى بطولة المسلسل، بجانب النجم أحمد مكى، نفس نجوم الأجزاء السابقة، ومن بينهم بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، والمسلسل تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي.

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