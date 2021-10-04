جورج وسوف يرد على شائعة وفاتة بصورة مع شقيقة فيروز

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

على طريقته الخاصة رد الفنان السوري جورج وسوف «أبو وديع»، على شائعة وفاته التي اجتاحت أمس، مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة مرحة له تجمعه بالفنانة هدى، شقيقة الفنان الكبيرة فيروز.

وكانت مديرة المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف قد نفت الشائعات المتداولة عن وفاة الفنان، وقالت إن «أبو وديع» بألف خير، مستغربة من الشائعات المتداولة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شائعات عن وفاة الفنان، لكن صحيفة «الوطن» المصرية نقلت عن مديرة مكتبه القول: «أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب ومستغربين من سلسلة الشائعات عن أبو وديع، وهو شغال وبيحيي حفلات في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحا كبيرا ورجاء من كل محبي أبو وديع أنهم لا ينساقون وراء الشائعات».

آخر أعمال جورج وسوف أغنية «ياه على الزمن»، وغنى قبل أكثر من أسبوع عددا من أغانيه في مهرجان جرش، وشهد الحفل زحاماً من جمهوره في الأردن، وتدخل الأمن بعد امتلاء ساحة الحفل.

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