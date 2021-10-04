منشور لايمي سمير غانم يثير تعاطف المحبين

المصدر: نجلاء أبو النجا- القاهرة

أثار منشور للفنانة المصرية إيمي سمير غانم، تفاعلا كبيرا من نجوم الفن في مصر، عبر فيه عن حزنها المستمر، وعجزها عن ألمها المستمر، وقالت ايمي في «إنستغرام» مخاطبة والديها: كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وأنتوا بتتألموا، وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة..الحمدلله الحمدلله الحمدلله بس أنا مش عارفة أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول، وكل حاجة عملتها بس مش بهدى".

وأثارت الرسالة تعاطف محبي ايمي وعائلتها من الجمهور والنجوم ودعمها الكثير من الفنانين مثل احمد عز، وكريم عبد العزيز، وعمرو يوسف، وكندة علوش، وامير كرارة، وجومانا مراد، ومنى زكي، وغيرهم من النجوم وكتبوا الكثير من عبارات المواساة والألم.

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