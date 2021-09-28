دنيا سمير غانم «من الباب الخلفي» في أول ظهور بعد وفاة والديها

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

حضرت الفنانة دنيا سمير غانم، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري وهو أول ظهور لها في حدث فني لها، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وصلت دنيا سمير غانم، إلى مكان الحفل، من الباب الخلفي للمسرح الكبير، وابتعدت عن كاميرات مراسلي القنوات الفضائية، وجاء حضور دنيا سمير غانم، حفل افتتاح المهرجان، لاستلام تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتكرم إدارة المهرجان القومي للمسرح، 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، الذين، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، إضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير».

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