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    تامر حسني يُقبل يد أحد معجبيه.. إليكم السبب

    تامر حسني يقبل يد الطفل.

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    • متابعات - موقع الإمارات اليوم
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    لفت الفنان والمطرب المصري تامر حسني أنظار جمهوره بعدما قام بتقبيل يد أحد معجبيه وهو طفل من أصحاب الهمم، حيث اقترب الطفل من خشبة المسرح التي يقف عليها تامر حسني أثناء حفلته بالأمس في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، وقام الطفل بتقبيل يد المطرب لكن الأخير سرعان ما بادله بتقبيل يده 4 مرات.

    وكان الفنان تامر حسني يغني أغنية "نور عيني" أثناء قيام الطفل بالذهاب إليه عند خشبة المسرح، وبدت السعادة على وجه الطفل بعدما نجح في الوصول إلى الفنان.

    وأشاد الجمهور بما بدر من الفنان تامر حسني والطفل وقاموا بالتصفيق إعجاباً بما حدث.

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