الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي مايكل ويليامز

المصدر: نيويورك - د ب أ

توفي الممثل الأمريكي مايكل ويليامز ممثل مسلسل "ذا واير" بجرعة مخدارت تحتوي على خليط من الفينتانيل والهيرويين والكوكايين، حسبما قال الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك، لتوضيح سبب وفاة الممثل المحبوب.

وتم العثور على ويليامز، الذي كان يعاني من الإدمان وينحدر من حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك، ميتا يوم 6 سبتمبر في منزله في ويليامزبرج.

وقال الطبيب الشرعي إن وفاة ويليامز كانت حادثا عرضيا.

وكانت السلطات تشك في أن ويليامز توفي بجرعة زائدة عندما وجدت الشرطة مظروفا يحتوي على مخدرات داخل شقته، وفقا لمصادر.



وقد تحدث ويليامز (54 عاما) على مدى عدة أعوام بشكل علني عن كفاحه ضد إدمان المخدرات قبل دخوله إلى عالم التمثيل أو بعد مشاركته في المسلسل الناجح "ذا واير".

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