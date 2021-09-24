محمد رياض: «نفسي أتكرم وأنا عايش»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال الفنان المصري محمد رياض، «أتمنى أتكرم وأنا عايش»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح في مصر، قررت إدارة المهرجان، منح تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، خلال الدورة الـ14 المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.

وعلّق الفنان محمد رياض، عضو اللجنة العليا للمهرجان «أتمنى أن يكون المكرمين خلال السنوات الجاية، نجوم عايشين بيننا، مع احترامنا للأساتذة الكبار الذين ساهموا في إنارة شعلة الحياة الفنية، أنا شخصيًا لو اتكرمت نفسي ده يحصل وأنا على قيد الحياة».

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