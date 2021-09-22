وفاة الملحن الكويتي محمد الرويشد شقيق الفنان عبدالله الرويشد

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفي اليوم الملحن الكويتي محمد الرويشد، شقيق المطرب الكبير عبدالله الرويشد، بعد معاناة مع المرض استمرت 6 سنوات، إثر إصابته بالفشل الكلوي.

وقالت شركة «روتانا»، في بيان لها: «بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان عبدالله الرويشد وأسرته الكريمة بوفاة شقيقه الأكبر الملحن محمد الرويشد المغفور له بإذن الله».



واختتمت شركة روتانا نعيها للملحن محمد الرويشد بقولها: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وعانى الملحن الكويتي محمد الرويشد، شقيق الفنان عبدالله الرويشد، من بعض الأمراض في السنوات الأخيرة من حياته نتيجة الفشل الكلوي، الذي أصيب به منذ نحو 6 أعوام.



عاش محمد الرويشد ضمن عائلة فنية، فهو شقيق الفنانين عبدالله وعادل الرويشد، قدم العديد من الألحان لكبار الفنانين، منهم شقيقه الفنان عبد الله الرويشد من خلال أغنيتين هما، أغنيته الوطنية الشهيرة "نحن الوفا" في عام 1986 وهي من كلمات ساير الساير، وأغنية "خذني معك" من كلمات الشاعر بدر بورسلي.

وينتمي الملحن الراحل إلى ما يعرف بـ“الجيل الثالث“ من الملحنين الموسيقيين الكويتيين من أمثال الراحلين راشد الخضر وأنور عبدالله.

وكان محمد الرويشد، أحد المؤسسين للفرقة النسائية للفنون الشعبية مع ماجدة الدوخي، حيث تولى قيادتها موسيقيا بعد أن درب عضواتها اللواتي قدمن عدة حفلات غنائية داخل الكويت وخارجها.

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