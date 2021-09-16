فنانة لبنانية شهيرة متابعيها مساعدتها بـ 20 ألف دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ناشدت فنانة لبنانية متابعيها تقديم يد العون لها ومساعدتها بمبلغ يصل إلى 20 ألف دولار، بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضدها في إحدى دول أوروبا.

وقالت الفنانة مي حريري (53 عاما) في مقطع فيديو في حسابها على إنستغرام، إنها في موقف صعب وعالقة في العاصمة البريطانية لندن، بعدما رفع ما سمتهم "الظالمين" دعوى قضائية ضدها.

وتوجهت إلى متابعيها، قائلة: "من فضلكم أنا بحاجة لـ 15 ألف باوند (حوالي 20 ألف دولار) لأني مضطرة أدفعها للمحكمة".

وتوجهت إلى متابعيها، قائلة: "أتوجه إلى كل من يحبني بأن يقرضني هذا المبلغ، كي تنتهي المحاكمة ونتفق على طريقة رده".



ولم تتطرق الفنانة اللبنانية إلى سبب الأزمة التي تواجهها في لندن، أو طبيعة الدعوى القضائية المرفوعة ضدها

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