«محمد رمضان الغلابة» يشعل مواقع التواصل الاجتماعي: إنه «نمبر2» ( فيديو-صور)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عدة مقاطع لشاب يشبه النجم المصري محمد رمضان بشكل كبير، أثارت صور وفيديوهات الشاب الملقب بـ«علاء الأسطورة»، ضجة واسعة بين رواد "السوشيال ميديا" نظراً للشبه الكبير بينهما.

وبحسب صحيفة الوفد المصرية، فإن«علاء الأسطورة»، يعتبر الفنان محمد رمضان قدوته ومثله الأعلى في الحياة، إذ أنه لا يتابع سوى حساب محمد رمضان إلى جانب حساب آخر فقط، فهو دائماً ما يحاول لفت الأنظار إليه بنشر فيديوهاته وهو يقلد «رمضان» من خلال الأداء التمثيلي لكليباته وأغانيه وبعض مشاهده من الافلام والمسلسلات.

ويعتمد شبيه محمد رمضان الاسلوب الخاص بالفنان من حيث ملابسه أو تسريحة شعره أو طريقة رقصه وأسلوبه في الكلام والحركة والغناء، بالإضافة إلى اعتماده دائماً المقولة الشهيرة لمحمد رمضان «ثقة في الله نجاح».

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا المقطع، معبرين عن مدى دهشتهم ومفاجأتهم من الشبه الكبير بينه وبين محمد رمضان، كما أطلق عليه البعض «نمبر 2» و«محمد رمضان الغلابة»، وكانت أبرز التعليقات: «يخلق من الشبه أربعين.. شبه محمد رمضان أكتر من محمد رمضان نفسه.. ربنا يابنى يعطيك رزقه.. دة انت محمد رمضان اوي في نفسك.. محمد رمضان وهو في اعدادي.. لما امك تعملك محمد رمضان ف البيت».

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