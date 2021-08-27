رسالة موجعة من إيمي سمير غانم إلى أمها: «بتعذب من غيرك»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بصورة لأمها الراحلة، ورسالة مؤثرة تفيض كلماتها بالحنين، تذكّرت النجمة إيمي سمير غانم الفنانة دلال عبدالعزيز التي غابت في السابع من الشهر الجاري عن 61 عاماً، بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي أمس صورة لأمها، وتبدو في خلفيتها صورة لإيمي وأختها دنيا سمير غانم في طفولتهما.

وكتبت الفنانة: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك... الحمدلله علي كل شيء، ربنا يرحمك يارب».

وشهدت رسالة إيمي سمير غانم تفاعلاً كبيراً من متابعيها، لتتحول الردود إلى دعوات للفنانة دلال عبدالعزيز ولزوجها الراحل سمير غانم. وكذلك دعا كثيرون للأختين إيمي ودنيا بأن يلهمهما الله الصبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news