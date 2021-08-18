عادل إمام بخير.. أشرف زكي ينفي الشائعات

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

يبدو أن الشائعات لن تتوقف عن «الزعيم» عادل إمام، إذ كان الفنان الكبير عرضة للكثير منها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص.



وتداول البعض على «السوشال ميديا» شائعات عدة حول صحة الفنان، من بينها إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي الشائعة التي تطارد إمام منذ شهور.

ونفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي ما تردد، مؤكداً أن «الزعيم» بخير ويتمتع بصحة جيدة، وليس مصاباً بالفيروس كما تداول البعض على مواقع التواصل، حسب تصريحات زكي لمواقع مصرية.

كما أكدت مصادر قريبة من عادل إمام أن الفنان يخضع بالفعل لإجراءات احترازية مكثفة خوفاً من العدوى، ويستقر بشكل شبه كامل مع عائلته الصغيرة في الفيلا الخاصة به في الساحل الشمالي، وسط منع للزيارات، وخضوع جميع العاملين في المنزل لإجراءات وقائية شديدة.

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