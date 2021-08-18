خطيبة محمد الشرنوبي السابقة تضع مسرحية يحيى الفخراني في موقف حرج

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

ما زالت الأزمة بين محمد الشرنوبي وخطيبته ومنتجته وخطيبته السابقة، سارة الطباخ مستمرة؛ لتشهد كل فترة تصاعداً جديداً، فبسبب مشاركة الشرنوبي مع النجم الكبير يحيى الفخراني وكارمن سليمان وإياد نصار وشريف دسوقي في مسرحية بعنوان «ياما في الجراب يا حاوي» على مسرح مكتبة الاسكندرية بمحافظة الأسكندرية، حرر محامو سارة الطباخ محضراً ضد الفنان محمد الشرنوبي، ومصطفى الفقي مدير عام مكتبة الإسكندرية، بسبب عرض المسرحية الذي يشارك فيها الشرنوبي، دون الرجوع للوكيل الحصري له وهو المنتجة.

وتصاعدت الأزمة عندما اتجه عدد من المحامين من مكتب المستشار ياسر قنطوش، محامي المنتجة سارة الطباخ بالإسكندرية، لحضور المؤتمر الصحافي الخاص بالعرض الأول للمسرحية، والذي عقد مساء أمس، وتوضيح الوضع القانوني تجاه تعاقد محمد الشرنوبي مع شركة «كايرو شو».

ولكن تعقد الموقف عندما رفض منتج ومخرج العمل مجدي الهواري دخولهم أو استقبالهم بالقاعة التي يقام فيها المؤتمر تحت أي ظرف، ما جعلهم يتجهون لمدير أمن مكتبة الإسكندرية وتم تحرير محضر، بخلاف محضر إثبات الحالة بنقطة شرطة مكتبة الإسكندرية.



ورغم ما حدث وتحرير المحضر عرضت المسرحية في ليلتها الأولى بمسرح مكتبة الأسكندرية بحضور كل أبطالها وعدد كبير من الوسط الفني، والإعلاميين، وتم الاحتفاء بالعمل بعد عرضه بحضور يحيى الفخراني الذي ألقى كلمة عقب عرض المسرحية.

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