بلقيس تلتقي «نفسها» في دبي.. أول فنانة عربية بمتحف الشمع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف متحف الشمع في دبي، عن مجسم المطربة بلقيس، في وجهة «مدام توسو» التي ستفتح أبوابها قريباً لاستقبال الزوار داخل «بلوواترز» دبي.

والتقت بلقيس بالمجسم الشمعي الذي يمثلها في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع «مدام توسو» داخل منتجع «سيزرز بالاس دبي» من قلب جزيرة «بلوواترز».

وأعربت بلقيس عن سعادتها بالكشف عن مجسمها في المتحف، مضيفة «شعور كبير بالفخر والسعادة؛ كوني أول فنانة عربية تقف جنباً إلى جنب مع مجسم شمعي مذهل يمثلني في وجهة مدام توسو».

وأضافت «هذا المجسم الشمعي الرائع ينبض بالحياة بأدق التفاصيل الخارجية التي تحاكي ببراعة مظهري وترسم ملامح شخصيتي بشكل استثنائي».

وقال المتحف في بيان: «بابتسامة مميزة مع ثوب فاخر؛ تجسد شخصية بلقيس الشمعية بذكاء مظهرها المتألق وشخصيتها، ويعزز هذا التكريم مكانتها كعضو في الموسيقى العربية».

وسيحتل المجسم الشمعي للفنانة «بلقيس» موقعاً متميزاً بين أشهر نجوم السينما والموسيقيين من جميع أنحاء العالم داخل غرفة الحفلات الخاصة بأهم وأشهر الشخصيات العالمية، إذ تتميز بالتصاميم الداخلية الفاخرة على هيئة واحة صحراوية ساحرة. وأعلن المتحف أنه يمكن للضيوف أخذ الصور التذكارية بجانب المجسم الشمعي لـ«بلقيس» ثم الاستمتاع بحلبة الرقص التفاعلية.



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