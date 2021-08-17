تعايش مع السرطان وهزمه كورونا.. رحيل الملحن المصري محمد سعد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفي الملحن محمد سعد، الذي اشتهر بأعمال لفنانين مصريين وعرب عدة، بعد تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الخبر أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين في مصر، الشاعر فوزي إبراهيم، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، قائلاً: «أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقدم محمد سعد مجموعة من أشهر الأعمال لفنانين مختلفين منهم «قول تاني كده» و"أخاصمك آه» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية «سيد الغاليين» لراغب علامة و«بحبك يا أمي» لحمادة هلال، و«التجربة» و«زجزاج» لمحمد محيي، وغيرها.

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