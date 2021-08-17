وفاة مبدع مسرحية «المتزوجون».. فيصل ندا يرحل عن 81 عاماً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفي اليوم الثلاثاء الكاتب والسيناريست المصري فيصل ندا، كما أعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لوسائل إعلامية مصرية.

ويعد فيصل ندا الذي غاب عن 81 عاماً من أبرز أصحاب البصمات في الكتابة للمسرح والسينما والتلفزيون وكذلك للإذاعة.

وللراحل أعمال شهيرة من بينها مسرحية «المتزوجون» التي أدى بطولتها الراحلان سمير غانم وجورج سيدهم، و«اهلا يا دكتور»، وغيرهما من الأعمال.

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