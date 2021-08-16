دلال عبد العزيز قبل وفاتها: "كنت خايفة من كورونا".. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خلال آخر لقاء لها قبل رحيلها مع موقع "ET بالعربي" أنها رفضت في البداية الاشتراك في مسلسل "ملوك الجدعنة" خوفاً من "كورونا".

وقالت الفنانة الراحلة خلال اللقاء الذي بثه موقع "ET بالعربي" من خلال حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، إنها عُرض عليها العمل في البداية، ولكنها رفضت واعتذرت عنه، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، رغم أنها أحبت الدور وفريق العمل، ولكنها كانت تخشى الإصابة فقط.

وأضافت الراحلة أن فريق عمل المسلسل عرض الدور على فنانة أخرى ولكنها اعتذرت بسبب الإنشغال في عمل آخر ومن ثم حاول صناع المسلسل إقناع دلال عبد العزيز بالموافقة على الدور وهو ما حدث بالفعل، قائلة "رجعولي وأقنعوني، وأنا حابة الدور من الأول لكن الخوف بتاعي خلاني أعتذر وأنا أصلي جبانة جدا".

وكانت الفنانة الراحلة أصيبت بفيروس كورونا المستجد في شهر أبريل الماضي، وصارعت المرض عدة شهور قبل أن ترحل عن عمر ناهز الـ 61 عاماً.

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