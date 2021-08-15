ملحم بركات يتصدّر واجهة «غوغل»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

احتفل محرك البحث العالمي «غوغل»، اليوم الأحد، بمولد الملحن والمطرب اللبناني الشهير ملحم بركات.

وتصدرت صورة الفنان الراحل الصفحة الرئيسة لمحرك البحث العالمي، احتفالاً بمولد الفنان اللبناني، والذي يصادف 15 أغسطس.

ولد بركات في قرية كفر شيما سنة 1942، وتوفي في عام 2016، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد صراع مع المرض.

برزت موهبة بركات منذ صغره، إذ لحّن نشيداً لمدرسته، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى، حيث درس الغناء الشرقي والعزف على العود.

وقف بركات على خشبة مسرح الأخوين رحباني، وعمل مع المسرحي والملحن اللبناني روميو لحود. وانطلق بعد ذلك في مسيرة منفردة، وركز على التلحين إلى جانب الغناء، إذ لحّن لكبار المغنين اللبنانيين، من بينهم وديع الصافي وصباح وسميرة توفيق وماجدة الرومي.

كذلك أحيا الفنان الراحل حفلات عدة في عواصم عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة، وشارك في مهرجانات من بينها قرطاج وجرش.

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