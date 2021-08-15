بأمر «النقيب» هاني شاكر.. إلغاء حفل حمو بيكا «للسيدات فقط»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

في مفاجأة وقبيل ساعات من حفل مغني المهرجانات حمو بيكا منعت نقابة الموسيقيين إقامة الحفل، والذي كان من المقرر أن يقام أمس السبت في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات في منطقة مارينا بالساحل الشمالي بمصر، والتي أثارت الجدل مؤخراً.

وجاءت شروط الحفل المخصصة للشاطئ، وهي عدم دخول الرجال والسماح بدخول السيدات فقط، والتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء إلغاء حفل حمو بيكا بأمر من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، لعدم حصول مغني المهرجانات على تصاريح رسمية من النقابة لمُزاولة المهنة قبل إقامة أي حفل له، بالإضافة بقرار منعه من الغناء.

وحرّر نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، محضراً رسمياً ضد حمو بيكا ومنظمي الحفل لمخالفة القانون ولوائح النقابة، بشأن إحياء حفلات دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وأشار مصدر مسؤول بالنقابة إلى أن بيكا لم تمنحه النقابة أي تصاريح بالغناء، وأن الحفلات التي أحياها طوال الفترة الماضية تأتي مخالفة للقانون ولوائح العمل.

وأضاف أن النقابة حررت محضراً ضد حمو بيكا، بشأن إحياء حفلات دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وقريباً سيحسم مجلس النقابة قراره بشأن تصاريحه خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن طريقة إحياء حمو بيكا لحفلات غنائية رغم منعه، إذ إنه يحصل على تصريحات يومية من النقابة لمُزاولة المهنة قبل إقامة أي حفل له، حتى يتمكن من الغناء وإحياء الحفلات، لحين خوضه اختبارات الأداء في النقابة، والتي لم يحدد موعدها حتى الآن.

وفي أول رد فعل لحمو بيكا تجاهل قرار المنع وإلغاء الحفل، ونشر صورة له مع الفنانة الشابة ميريهان حسين.

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