أنباء غير سارة تهاجم نجوم الوسط الفني.. على رأسهم بشرى وطارق الدسوقي وصبحي

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يبدو أن الأنباء غير السارة تخيم على الوسط الفني المصري، خاصة من الناحية الصحية، إذ أصيب عدد من الفنانين بفيروس كورونا المستجد، ومن بينهم النجمة بشرى، بالإضافة لإصابة البعض بأمراض أخرى، حيث يرقدون في المستشفى، ومن بينهم الفنان الكوميدي عادل الفار، والفنان مجدي صبحي.

وأعلنت بشرى، إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، دون إعلان تفاصيل أو كواليس إصابتها بالفيروس، وتخضع حالياً للعزل المنزلي، لحين تماثلها للشفاء.

واكتشفت بشرى إصابتها بالفيروس بعد عودتها من مدينة الجونة الأسبوع الماضي دون تحديد مصدر العدوى وهل أصيب زوجها أيضاً أم لا.

وقالت مصادر مقربة من بشرى إنها اكتشفت إصابتها بكورنا بالصدفة، ولم تكن تعرف أو تظهر عليها أعراض، ولكنها علمت أن بعض الأجانب الذين خالطتهم بالجونة أصيب بعضهم بكوفيد-19. وعندما ذهبت لتتلقى الجرعة الثانية من لقاح الفيروس، وأجرت مسحة، واكتشفت أن نتيجتها إيجابية، فأسرعت بالعزل المنزلي حتى تتحسن حالتها من جديد.

وكانت بشرى تصور فيلمها الجديد «معالي ماما»، بمشاركة عدد من الفنانين وأبرزهم محمود الليثي، وسامي مغاوري، وهو من تأليف نادر صلاح الدين ومن إخراج أحمد نور.

وكانت بشرى قد اعتذرت للفنانة نيللي كريم لعدم استطاعتها حضورحفل زفافها دون الكشف عن السبب واكتفت بالقول إنه ظرف صحي.

من ناحيتها، كشفت ابنة الفنان المصري طارق الدسوقي، عن اصابته بفيروس كورونا. وطالبت الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، والتعافي من الفيروس.

أما الفنان الكوميدي عادل الفار فشهدت حالته الصحية تدهوراً بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، عقب تعرضه لغيبوبة بسبب مشكلات في التنفس ووجود مياه على الرئة. وأكد الأطباء المعالجون أن الفار استعاد وعيه في الساعات الأخيرة الماضية، ولكن مازالت عائلته ممنوعة من زيارته.

وقبل أيام دخل الفنان مجدي صبحي المستشفى بسبب ارتفاع في نسبة السكر. وأشار نقيب الممثلين أشرف زكي إلى أن حالة صبحي الصحية أفضل بشكل كبير، ونقلته النقابة لأحد المستشفيات، ولم يتم تحديد موعد خروجه لأنه مازال تحت الملاحظة.

وأضاف أشرف زكي أن الفنان مجدي صبحي يتمتع حالياً بحالة صحية جيدة، وسيعود إلى منزله في القريب العاجل.

يذكر أن الفنان مجدي صبحي كان قد تعرض لأزمة نفسية شديدة مؤخراً. وأعلن اعتزاله الفن وكتب على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هما شبهي ولا أنا شبهم، أقول هذا وقررت اعتزال الفن، لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين، ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني، ولا استطيع أن أقدم فن رخيص والحقائق أمامي»

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