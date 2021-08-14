رسالة من دنيا سمير غانم لأصدقائها.. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، رسالة إلى أصدقائها وجمهورها، بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلالة عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بأفراد أسرتها قبل وفاة والديها عبر انستغرام معلقة "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب".

وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".

وتابعت: "شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

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