حقيقة طلاق شيماء سيف وإصابتها بالسرطان

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف خلال لقائها في برنامج "اي تي بالعربي"، أنه لا توجد أي خلافات بينها وبين زوجها المنتج محمد كارتر.

وقالت سيف خلال اللقاء "أنا الحمد لله كويس، والحالة كويسة، وإحنا كويسين خالص والكلام ده مش حقيقي".

وأضافت سيف قائلة "في حاجات كتير أوي بتتقال، لكن أنا مش ببص للشائعات دي خالص، أنا بكمل والأيام اللي بتثبت العكس، لأن لما برد على الحاجة بتكبر" أنا مبردش والأيام هي اللي بتثبت عكس الحاجات، علشان لما بترد على الحاجة بتكبرها».

وتابعت قائلة "معرفش مين وراء الشائعات وساعات بصحى من المستشفى ألاقي أخبار بتقول وفاة الفنانة شيماء سيف وأهلها في المستشفى في حزن شديد، دايمًا الإشاعة بيبقى وراها سبب بس في إشاعات بتحس إن في حد قاعد فاضي وعاوز يطلعها فيقول يلا النهاردة نموت شيماء والناس مش بتبقى مقدرة هما بيعملوا إيه في أهالينا فأنا ببقى قاعدة بس ليا أهالي في مصر وفي طنطا وإسكندرية مش قاعدين معايا في البيت طول الوقت فالناس طبيعي بتقلق، لدرجة إن في مرة قالوا إن عندي كانسر ربنا يشفي كل مريض فمامتي كلمتني تسأل عليا أنا كويسة ولا لأه وبعد كده من سؤال الناس عني شكت أنني أخبي عليها كي لا تقلق فبعدها تحدثت معها مرة أخرى وقالتلي شيماء انت بجد كويسة".

وكانت شيماء سيف قد نفت سابقاً أيضا إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع في برومو برنامج "توأم روحي" عام 2019 بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر اصابتها بالسرطان.

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