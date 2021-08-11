المصاب جلل وادعوا لدنيا وإيمي سمير غانم.. رامي رضوان غاضباً: الأسرة عانت من الأخبار غير الصحيحة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما تردد من أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وقال رضوان إن الفنانة الراحلة لم تعلم بوفاة زوجها بسبب حالتها الصحية الحرجة، معرباً عن غضبه من انتشار العديد من الأخبار غير الصحيحة حول الأسرة في الفترة الأخيرة.

وأشار رامي رضوان خلال ظهوره على قناة «دي أم سي»، إلى أنهم بذلوا كل ما يمكن من أجل علاج دلال عبدالعزيز ولكن توفاها الله، طالباً الدعاء للراحلين بالرحمة، راجياً من الجميع أن يذكروا في دعائهم دنيا وإيمي سمير غانم وأن يثبتهما الله ويدخل في قلوبهما السكينة والهدوء والرضا، لأن المصاب جلل، وبعيداً عن الفن فهي أسرة مصرية مترابطة، عانت فوق المتحمل على مدى أكثر من خمسة أشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news