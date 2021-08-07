ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى.. وزوجها يكشف حالتها الصحية

المصدر: مروة سليم - دبي

غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز صباح أمس، المستشفى، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة.

وأكد زوجها الفنان أحمد العوضي كما ذكرت وسائل اعلام مصرية أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ، ولكنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف الأطباء، معربا عن تمنيه استردادها كامل عافيتها في الفترة المقبلة.

وكان الطبيب المصري ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد قد كشف بمنشور كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، وقال إن النجمة خضعت لإزالة كيس به تجمع دموي كبير من على كل مبيض، بحيث احتوى كل كيس على ما يقل قليلا عن نصف لتر من الدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news