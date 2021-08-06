تشييع جثمان الفنانة الكويتية انتصار الشراح اليوم الجمعة

شيع كويتيون، اليوم الجمعة، الفنانة انتصار الشراح، والتي ووريت الثرى في مقبرة الصليبخات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمراسم دفن الفنانة الراحلة، وصلاة الجنازة عليها، قبل أن توارى الثرى

وشارك عدد من زملاء الفنانة في تشييعها، أبرزهم الفنان داود حسين، الذي شارك مواطنته انتصار الشراح في مسيرة فنية طويلة، حيث ظهر في صورة وهو يقوم بتوديعها الوداع الأخير

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