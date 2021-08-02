رامي رضوان يكشف حقيقة زراعة رئة لدلال عبد العزيز

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم أن المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي عن حماته الفنانة دلال عبد العزيز غير دقيقة ولا صحة لها، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت بعض مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت أخبار بشأن أن الفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليس كبيراً.

وأكد رضوان في تصريخ خاص لـ "الوطن" وذلك كما ذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها، مؤكداً أن أي تصريح لم يخرج من أسرة الفنانة فهو "غير صحيح".

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