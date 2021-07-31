زوج نيللي كريم المستقبلي اصغر منها ب 8 سنوات.. نجم رياضي وشقيق لاعب عالمي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار تأكيد الفنانة المصرية نيلي كريم شائعة ارتباطها، حالة من الجدل بين جمهورها ومحبيها، حول هوية الشخص الذي سترتبط به. ومازاد من الجدل هو تأكيد نيلي كريم أن الزواج سيكون الشهر المقبل، لكنها أصرت على عدم كشف هوية العريس.

وكشفت صحيفة «الوطن» أن خطيب نيلي كريم، من خارج الوسط الفني، وهو هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق، وشقيق لاعب الاسكواش العالمي رامي عاشور، تعرفت عليه نيللي قبل فترة قليلة وظهرا معا في بعض المناسبات العامة كحفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، إضافة إلى حفل زفاف المخرج عمرو سلامة.

وأشارت الصحيفة أن العرس سيكون في منصف اغسطس المقبل، في إحدى المدن الساحلية، ووجهت نيللي الدعوة إلى عدد محدود من الاصدقاء،مصطفى قمر، وإدوارد، ومحمد سامي، أكرم حسني، إضافة إلى آسر ياسين وجمال ومدحت العدل، وكاملة أبو ذكري، وعدد آخر من المقربين. وهشام عاشور من مواليد 1982، وبهذا يكون هشام أصغر من الفنانة نيللي كريم بـ8 سنوات حيث أنها ولدت في ديسمبر 1974

يذكر أن نيللي كريم انفصلت عن خطيبها إسلام عمر قبل 4 أشهر بعد ارتباط لم يدم فترة طويلة، ولديها أربعة أولاد وبنات من زيجاتها الماضية.

تجربة الزواج الأولى للفنانة نيللي كريم، كانت وهي قاصر بعمر 16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها.وأنجبت نيلي من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

في 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عاماً أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015.

يذكر أن آخر إطلالات نيللي كريم الفنية كانت في رمضان الماضي بمسلسل «ضد الكسر»، من تأليف عمرو الدالي وأحمد حسني وإخراج أحمد خالد.

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