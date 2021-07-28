الفنانة لوسي تثير الغضب في الساحل الشمالي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت الفنانة المصرية لوسي حالة واسعة من الجدل بعد مشاركتها بالغناء في حفل أقيم أمس، في الساحل الشمالي، وذلك بسبب تكرارها "لفظا خارجا" أثناء الغناء والرقص.

وتعرضت الفنانة لوسي للهجوم من معلقين اعتبروا الأمر "جنان، وقلة قيمة على كبر"،

مستشار نقابة المهن الموسيقية علاء عامر اعرب عن رفضة للأمر لكنه أوضح لصحف محلية قائلا: "حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية بخصوص ما حدث من الفنانة، وفي حالة وصول الفيديو مصحوبا بالشكوى يتم الحديث عن الإجراء القانوني".

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