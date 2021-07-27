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    نضال الاحمدية تثير الجدل: نجوى كرم ستتزوج من رجل أهم منها (فيديو)

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    أثارت الإعلامية نضال الأحمدية عاصفة جديدة من الجدل بعد كشفها أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم سوف تدخل القفص الذهبي قريبا من شاب ثري، اهم منها.

    واكدت نضال الأحمدية في برنامج «سؤال محرج» مع الاعلامي اللبناني طوني خليفة، أن نجوى ستدخل القفص الذهبي من شاب عربي يعتبر من أهم الرجال، كاشفة انه ثري وبمنصب كبير، وأهمية في المجتمع تتفوق على أهمية نجوى.

    وتابعت الأحمدية أن الإعلان سيتم من خلالها خلال الأيام القادمة وختمت بأن العريس أفضل بمراحل من طليقها يوسف حرب.

     


     

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