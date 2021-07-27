زكي فطين عبد الوهاب يتعرض للسرقة ويكشف تعقيدات حالته الصحية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تعرض الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، للسرقة لكنه قدم تعليقا لافتا على الحداثة قائلا «اللي عملوا كدة دمهم خفيف».

وأوضح زكي عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»: «أنا لم أشك فيهم، وكنت دايخ شوية من الأدوية اللي باخدها، وبعد الحادثة وأخدت تاكسي لغاية البيت، حظي كويس إن البطاقة والمستندات الشخصية».

وروى زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل الواقعة، وكتب عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك": «النهاردة أنا اتعرضت لعملية سرقه في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت أشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض».

وأضاف: «اتلموا عليا تلاته أربعة.. واحد منهم قالى ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة.. وألاقي الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظه بالفلوس وبس».



وعن حالته الصحية، قال: «أنا خلصت 15 جلسة على المخ، وحاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة على الرئة، لأن الورم نشط تاني، وهعمل مسح ذري على العضم، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل».

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