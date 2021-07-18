ياسمين عبدالعزيز ستجري عملية ثانية.. مصادرمقربة تكشف سبب دخولها المشفى والوضع الحالي

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

حتى هذه اللحظة لاتزال أسرة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفريق الطبي، يتكتمون عن الوضع الصحي الحقيقي للفنانة، لكن بعض المصادر المقربة من العائلة أشارت إلى أن ياسمين عبد العزيز ستجري عملية ثانية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن ياسمين دخلت المستشفى لاجراء عملية بسيطة نوعا ما، وهي استئصال ورم ليفي عبر الرحم، ورغم أن العملية معتادة ويتم إجراؤها كثيرا، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى إصابتها ونقلها للعناية المركزة في حالة غيبوبة، وستجري ياسمين العملية الثانية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وممنوع زيارتها من أي شخص.

وقال شقيق ياسمين الفنان وائل عبدالعزيز عبر «فيس بوك» قائلا:«الاخوة الصحافيين أرجو احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي».

أما زوجها الفنان أحمد العوضي، فكتب عبر حسابه قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها».

وطلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news