خطأ طبي يتسبب في غيبوبة ياسمين عبدالعزيز منذ 14 ساعة

على الرغم من تضارب الأخبار حول حقيقة الوضع الصحي للفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، بسبب تكتم اسرتها حول الأمر، باستنثاء بعد التصريحات التي اشارت انها الوضع خطر وغير مطمئن، إلا أن الفنان تامر مجدي، كشف منذ قليل أن ياسمين عبد العزيز دخلت في حالة غيبوبة تامة منذ أكثر من 14 ساعة، بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء العمل الجراجي الذي كانت تجريه.

وقال مجدي عبر حسابه في «فيس بوك»: «ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم ارجوكم ادعولها..الطف بيها يارب».

الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين سارع إلى توجيه رسالة للجمهور مطالبًا إياهم بعدم تداول أي أخبار عن ياسمين عبدالعزيز سوى من خلاله، وقال: «يا جماعه بعد اذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها شكرا ليكم».

هذه الحادثة اعادت الى الاذهان ما حدث للإعلامية إيمان الحصري خلال الشهور الماضية، فقبل عدة أشهر، تعرضت الإعلامية إيمان الحصري لوعكة صحية لم يتم الإعلان عن طبيعتها، وأجرت عملية جراحية، ونتيجة لخطأ طبي حدث داخل العملية، تدهورت حالتها وتطلبت عددا من العمليات الجراحية الأخرى التي تم إجراؤها بالفعل، ولكن دون جدوى، حتى إنها لم تظهر على الشاشة حتى الآن.

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