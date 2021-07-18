«خوفا من القضاء» حاتم الحويني يتراجع عن منشور مسيء لأشرف زكي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حذف حاتم الحويني، نجل السلفي أبو إسحاق الحويني، المنشور الذي تطاول فيه على نقيب المهن التمثيلية،أشرف زكي، وتضمن بعض عبارات مسيئة، على خلفية هجوم أشرف زكي، على الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها الأخيرة.

وجاء حذف نجل الحويني، المنشور نهائيًا من صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في أعقاب إعلان نقيب المهن التمثيلية، أنه سيلجأ إلى القضاء.

وكان الحويني قد تطاول، على أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا والفنانين بألفاظ خارجة في معرض دافعه عن قرار وتصريحات حلا شيحه حول ما وصفته بتوبتها عن الفن.

ودافع حاتم الحويني عن قرار حلا شيحه، عن طريق وصف الفن بالهابط والساقط والسافل ومستنقع الفجور.

وطالب نجل أبوإسحاق الحويني أشرف زكي نقيب الممثلين بالتوبة كما فعلت حلا شيحة خاصة وأنه وصل لعمر 60 عام.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على التصريحات الأخيرة الخاصة بالفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، وذلك بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، وأشارت أن مهنة الفن حرامًا.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، «مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعه بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة».

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