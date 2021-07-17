ابن قيادي سلفي يهاحم أشرف زكي بسبب حلا شيحة ويدعوه للتوبة.. «الفن مستنقع فجور»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هاجم حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبواسحاق الحويني، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة، بسبب قراره فصل الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها «المستفزة» بشأن الفن حرام.

وبحسب «المصري اليوم»، تطاول نجل أبواسحاق الحويني، على أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنانين بألفاظ خارجة في معرض دافعه عن قرار وتصريحات حلا شيحه حول ما وصفته بتوبتها عن الفن.

ودافع حاتم الحويني عن قرار حلا شيحه، عن طريق وصف الفن بالهابط والساقط والسافل ومستنقع الفجور.

وطالب نجل أبوإسحاق الحويني أشرف زكي نقيب الممثلين بالتوبة كما فعلت حلا شيحة خاصة وأنه وصل لعمر 60 عام.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على التصريحات الأخيرة الخاصة بالفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، وذلك بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، وأشارت أن مهنة الفن حرامًا.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، «مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعه بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة».

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