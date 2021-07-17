أشرف زكي : لا مكان لحلا شيحة في نقابة المهن التمثيلية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انزعاجه من تصريحات الفنانة حلا شيحة، المتعلقة بفيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني، وتصريحاتها «المستفزة» التي دعت فيها الوسط الفني إلى «التوبة».

وقال زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: «لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، وهذا درس لكل من يدعي أن الفن حرام».

وتابع نقيب المهن التمثيلية: «أعتذر عن قبولي يومًا عودة تلك الفنانة للنقابة»، متابعًا: «اللى شايفين الفن حرام لكم دينكم ولي ديني»، مؤكدا أن «المهنة العظيمة اللى بنشتغلها ميهونش عليا نعمل فيها كده».

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