دلال عبد العزيز لاتتنفس بدون قناع الأوكسجين وهذا وضعها الحالي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» التابعة لوزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد النادي، مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا «الفنانة الكبيرة مازالت في حاجة إلى الأوكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها».

وأضاف النادي، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تتماثل للشفاء بعد، وتعاني من متلازمة ما بعد كورونا حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية، لافتًا إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأوكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس.

وعن إمكان نسبة الشفاء، قال النادي إن الأمل موجود وهناك دعم طبي، ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجيًّا حال التحسن.

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