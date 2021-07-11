دلال عبد العزيز تشعر بوفاة سمير غانم لكنها "تكذب إحساسها"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

لاتزال الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، غير مستقرة بشكل كبير، لمعانتها من تآكل رئتها، التي أصيبت بضرر كبير إثر إصابتها بفيروس كورونا، السبب الرئيسي وراء تدهور حال زوجها الفنان سمير غانم ورحيله.

وعلى الرغم من الحرص الشديد على عدم علم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم، والحرص الشديد من قبل العائلة والفريق الطبي المعالج، إلا مصادر مقربة أشارت إلى صحيفة " الوطن"، إلى أن دلال عبدالعزيز، بدأ تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، حيث تقول دوما: «أنا راضية بأمر الله»، ولكن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها بوفاة زوجها، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج، ومحاولة على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى.

دنيا وإيمي سمير غانم، يقولان لأمهما كلما سألت عن زوجها، أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيرا عن حالتها، إضافة إلى أنه غير قادر على الحديث.

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