سماح أنور تستنجد بـ"قوات المطافي" لإنقاذ قطة. «فيديو»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرت الفنانة المصرية سماح أنور،في «فيس بوك»، فيديو تحدثت من خلاله عن حبس قطة بإحدى الشقق أسفل منزلها، وأنها قامت بإبلاغ قوات المطافي لإنقاذها، وأشارت سماح إلى استجابة قوات المطافي لبلاغها وبأنهم في الطريق إليها.

وتفاعل عدد كبير من رواد «فيس بوك» مع «لايف» الفنانة سماح أنور الذي أكدت من خلاله بأن لديها عرفان كبير لدور رجال المطافي وللدولة في سعيهم لإنقاذ القطة حيث غنها لم تكن تتخيل تفاعلهم بشكل سريع مع بلاغها، مؤكدة بأنهم تواصلوا معها أكثر من مرة ليطمئنوها بأنهم في الطريق إلى المنزل.

وبعد مرور دقائق نشرت الفنانة سماح أنور مقطع فيديو آخر «لايف»، لوصول قوات المطافي وبدء عملية إنقاذ القطة من خلال الاستعانة بسيارة الإطفاء ورجال المطافي.

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