خبر غير سار عن دلال عبد العزيز..مصادر مقربة تكشف عن مشكلة كبيرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نقلت مصادر مقربة من الفريق الطبي المشرف على حال الفنانه دلال عبد العزيز، معلومات مقلقة وغير سارة. وكشفت المصادر الطبية أن مشاكل الرئة تزداد وتأخذ منحى خطر، رغم شفائها من فيروس كورونا، إلا الرئة تتآكل بشكل كبير، وأثر ذلك على التنفس.

وكشفت المصادر لصحيفة «أخبار اليوم» الإجراءات المتبعة مع الفنانة القديرة، وأولها التشديد على الطاقم الطبي، ألا يتحدث أحد الممرضين عن حالتها الصحية، إلى جانب تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية، ويباشر حالتها حاليا طبيب واحد فقط، حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم، كي لا يُصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر.

وكان مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، قد أعلن أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة «متلازمة كوفيد طويل الأمد»، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا.

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