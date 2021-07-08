تامر حسني يقصي رامز جلال عن الصدارة.. «أحمد نوتردام» و «مش انا» المنافسة حُسمت

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

بعد أشهر من تصدر النجم المصري رامز جلال بفيلم «أحمد نوتردام»، استطاع الفنان تامر حسني، ازاحته عن الصدارة، بفيلمه الجديد «مش انا» ليشكل طفرة كبيرة في الايرادات السينمائية، ويحقق في أيام ما يقرب من إجمالي ايرادات رامز جلال على مدى أسابيع طويلة منذ عرض فيلمه في عيد الفطر الماضي.

ورغم ظروف الطقس السيئة في مصر حاليا ومرور البلاد بموجة شديدة الحرارة، جعلت معظم الناس يلتزمون منازلهم، ما أثر على الايرادات والحركة السينمائية، تصدر فيلم تامر حسني، وارتفعت

حصيلة ايراداته الإجمالية منذ عرضه إلى حوالي 17 مليون جنيه.



فيلم «مش أنا»، بطولة كل من تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

«أحمد نوتردام» لرامزاحتل المركز الثاني بشباك التذاكر، حقق 54 18 مليون منذ بداية عرضه بعيد الفطر، والفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

وحصد فيلم «ماما حامل» المركز الثالث، بإيرادات وصلت إلى 36 ألفًا و451 جنيهًا مصريًا، والفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي. واقتربت الايرادات الاجمالية للفيلم من 6 مليون جنيه.

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