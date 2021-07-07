"الحالة نادرة".. مستشار في الرئاسة المصرية يكشف وضع دلال عبد العزيز حاليا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة "متلازمة كوفيد طويل الأمد"، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين في برنامج "حضرة المواطن"، أن عبد العزيز تعاني من شيء اسمه "بوست كوفيد سندروم"، وهو مصطلح علمي طبي، يأتي ما بعد الشفاء من فيروس كورونا، ولكنه يعتبر من الحالات القليلة أو النادرة.

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