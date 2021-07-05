كأننا في قصة خيالية..رسائل متبادلة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز تنقلها دنيا وإيمي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تحولت مساعي اسرة الفنان الراحل سمير غانم، بعدم اخبار زوجته الفنانة دلال عبد العزيز برحيل زوجها، إلى حكاية تشبة فصولا من عمل درامي او روائي، وخاصة مع انتشار أخبار من مصادر مقربة، عن رسائل شفهية ومكتوبة متبادله بين سمير ودلال، تنقلها دنيا وإيمي بينهما.

دلال عبد العزيز وبحسب تقارير إعلامية تستغل بعض الاوقات القليلة التي تكون فيها صحتها مستقرة لكتابة رسائل لزوجها كان آخرها ماكشفت عنه مصادر مقربة من العائلة وجاء فيها «إن أكثر ما يؤلمني ياسمير ليس المرض، ولكن الألم الذي تشعر به من نفس المرض».

دنيا وإيمي سمير غانم، تقومان بنقل رسائل شفهية من والدهما الراحل ردا على رسائل أمهما، وتقولان لها دوما إن «سمير غانم بيدعيلك بالشفا، وأنه يريدك بجواره، ولكن حالته الصحية غير جيدة»، بحسب ماكشفت صحيفة " الوطن" من مصادر مقربة.

وكانت الكثير من الاراء والتحليلات، تشير إلى أن العائلة ستكون امام مهمة صعبة ومأزق حقيقي عند علم دلال عبد العزيز برحيل زوجها، وعدم علمها بالامر طوال هذه المدة، حتى وان كان الامر لصالحها، وبتوصية من الفريق الطبي المشرف على الحالة.

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