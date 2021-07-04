دلال عبد العزيز تكتب رسالة لسمير غانم..مصادر مقربة تكشف مضمونها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، إنها عندما تحسنت في الايام الماضية قبل ان تعود إلى عدم الاستقرار، أصرت في الحصول على بعض الاوراق لكتابة رسالة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وأضافت مصادر مقربة لصحيفة«الوطن»، إنها كتبت في الورقة التي طالبت ان يتم تسليمها له بما انها لاتسطيع رؤيته «إن أكثر ما يؤلمني ياسمير ليس المرض، ولكن الألم الذي تشعر به من نفس المرض».

ولاتزال حالة دلال عبد العزيز غير مستقرة، وتعاني من تليف كبير في الرئة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرًا لتأثرها الشديد، واعتمادها على الأوكسجين الخارجي عبر أجهزة خاصة.

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