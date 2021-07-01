فيديو..حسين فهمي يصف محمد رمضان بهذا اللقب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرالفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو على «فيسبوك» يظهر فيه النجم المصري الكبير حسين فهمي في أحد لقاءاته الإعلامية.

وأجاب فهمي عن سؤال يتعلق بمن يمنحه من بعده لقب «الواد التقيل» الذي اشتهر به فهمي منذ نجوميته السينمائية، حيث قال: «هو فيه غيره؟ محمد رمضان».

وكتب رمضان موجها حديثه إلى حسين فهمي ومعلقا على الفيديو: «النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وإنك تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء..أعوذ بالله من كلمة أنا».

واشتهر حسين فهمي بلقب «الواد التقيل» منذ لقبته به السندريلا سعاد حسني في فيلم «خلي بالك من زوزو» وغنت له الأغنية الشهيرة «يا واد يا تقيل».

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