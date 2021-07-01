زكي عبد الوهاب يمازح جمهوره رغم السرطان: «بقيت زي يونس شلبي مابجمعش»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شارك الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، جمهوره، معاناته مع مرض السرطان، وخضوعه لجلسات إشعاع، وكتب زكي عبدالوهاب، عبر حسابه على «فيس بوك»: «الذاكرة والتركيز بقوا فى الطراوة، ذاكره وتركيز يوك، بسبب الـrediation.. بقيت عامل زي يونس شلبي.. مابجمعش».

وكان عبدالوهاب، قد أعلن الشهر الماضي إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء.

وأصيب الفنان الكبير، من قبل بمرض السرطان، وشفي منه، وشارك فى الموسم الرمضاني المنتهي، في مسلسل «كوفيد 25» مع الفنان يوسف الشريف.

يشار إلى أن زكي فطين عبد الوهاب هو ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، وعمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين.

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