دنيا سميرغانم توجه رسالة في ذكرى 40 والدها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أحييت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدها النجم سمير غانم، من خلال منشور في «فيس بوك» .

وقالت دنيا سمير غانم، «وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب و لا مناقشة حساب».

وشكرت دنيا سمير غانم، الجمهور حيث قالت «بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة... اليوم الـ 40».

يذكر أن الفنان سمير غانم، توفي يوم 20 مايو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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