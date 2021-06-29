حمو بيكا يفتتح مطعماً بعد منعه من الغناء: «تعالوا كلوا عندي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن نيته افتتاح مطعم وكافية، يحمل اسمه في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط بمصر قريباً.

وكتب بيكا منشوراً عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» قال فيه: «انتظروا افتتاح مطعم بيكا ساندوتش وكافيه بيكا في الإسكندرية»،

وأضاف في منشور آخر لاحق: «تعالوا كلوا عندي».

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أصدرت بياناً رسمياً بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، ومن بينهم حمو بيكا ومصطفى عنبة، ومسلم، ونور التوت، وأحمد موزة.

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