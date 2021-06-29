هند صبري تطلق مبادرة "الأوكسجين للجميع" في وطنها تونس
أطلقت الفنانة التونسية، هند صبري، مبادرة "الأوكسيجين للجميع"، لدعم وتقديم المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من جائحة كورونا بشدة.
وشملت المبادرة بحسب صحيفة "الشروق"، مجموعة من أسرة الإنعاش، وقوارير الأوكسجين، ما ساعد في إنقاذ الكثير من المصابين بفيروس كورونا، كما بادرت أطلقت هند صبري لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأوكسجين وأجهزتها، حيث أن عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس تخطى الـ12 ألفا، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة.
وحصلت هند صبري أخيرا على منصب سفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
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