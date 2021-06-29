هند صبري تطلق مبادرة "الأوكسجين للجميع" في وطنها تونس

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أطلقت الفنانة التونسية، هند صبري، مبادرة "الأوكسيجين للجميع"، لدعم وتقديم المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من جائحة كورونا بشدة.

وشملت المبادرة بحسب صحيفة "الشروق"، مجموعة من أسرة الإنعاش، وقوارير الأوكسجين، ما ساعد في إنقاذ الكثير من المصابين بفيروس كورونا، كما بادرت أطلقت هند صبري لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأوكسجين وأجهزتها، حيث أن عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس تخطى الـ12 ألفا، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة.

وحصلت هند صبري أخيرا على منصب سفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

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