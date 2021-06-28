غضب بين مغني المهرجانات.."الموسيقيين المصرين" تمنع أبرزهم من الغناء

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حالة غضب انتابت مغني المهرجانات في مصر، بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنعهم من الغناء، وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر في اجتماعه الأسبوعي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا، وضم القرار الذي صدر من نقابة الموسيقيين امس،اسماء كلا من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

وقالت مصادر من داخل النقابة لصحيفة «الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

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