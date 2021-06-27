حسن شاكوش لم يحصل على شهادة محو أمية.. "الموسيقيين المصريين" توقف اعتماد صاحب "بنت الجيران"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أوقفت نقابة المهن الموسيقية اليوم، أوراق اعتماد مغني المهرجانات حسن شاكوش، بسبب عدم حصوله على شهادة محو الأمية.

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" قال لموقع "مصراوي": "كان من المقرر قيام شاكوش بإحضار شهادة محو الأمية، قبل أن يتم الإتفاق على إجراء إختبار قراءة له أمام اللجنة المشكلة في النقابة، وتم أيضا إستكتابه، وعلى هذا الأساس تم إعتماد نتيجة قبوله السابقة".

وعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اليوم، اجتماعا لدراسة الموقف بخصوص ملف فرق ومؤديين أغاني المهرجانات، وفتح باب الاختبارات من أجل الحصول على عضويتها.

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